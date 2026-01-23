Laatste nieuws
Fred Grim duidelijk: "We zijn druk bezig ons nog te versterken"

Max
bron: ESPN
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax wil de selectie deze winter nog wel versterken. De club wordt gelinkt aan verschillende spelers. 

Fred Grim bevestigt in gesprek met ESPN dat de Amsterdammers actief rondkijken op de transfermarkt. "Als Ajax zijn we heel druk bezig ons nog te versterken. We zijn niet in de positie om begin januari overal klappen op te geven. Je bent afhankelijk van de keuzes van spelers", legt hij uit. "Het zal de komende week zijn beslag moeten gaan krijgen. Dan zijn er nog wel wat dingen mogelijk in mijn beleving."

Onlangs nam Ajax afscheid van Raul Moro, die na een halfjaar in Amsterdam terug naar Spanje gaat. "Nederland is geen Spanje. Hij heeft moeite gehad zich thuis te voelen", legt Grim uit. "Het zou zomaar kunnen, nu hij terugkeert naar zijn thuisland, dat hij zijn vorm weer terugvindt en laat zien wat hij kan."

