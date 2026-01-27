Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Fred Grim gaat mogelijk Ajax-spelers sparen: "Zeven in 21 dagen"

Niek
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympiakos, maar trainer Fred Grim wilde dinsdag tijdens de persconferentie zijn opstelling nog niet verklappen. De oefenmeester sluit echter niet uit dat hij enkele spelers gaat sparen.

"We kijken naar de belasting en de belastbaarheid van de spelers. Dit is wedstrijd nummer zes in een kort tijdsbestek", liet hij weten. "We spelen er zeven in 21 dagen. We houden er wel rekening mee. Dat zag je ook tegen Volendam", vervolgt Grim over de zege in de Johan Cruijff Arena. 

"Continu meer dan negentig minuten spelen is voor sommige spelers wel een opgave en daar moeten we voorzichtig mee zijn", constateert hij. "We moeten de juiste spelers op de juiste positie zetten in de desbestreffende wedstrijd", aldus Grim, die het niet over mogelijke transfers wilde hebben. 

"Eigenlijk wil ik hier hetzelfde antwoord geven als dat ik gaf over de spelers. Ik wil praten over de wedstrijd", legt hij uit. "Hier wil ik van de week best nog op terugkomen, maar nu niet. Het gaat er niet om dat ik niet wil antwoorden, maar ik wil me focussen op de wedstrijd", besluit Grim vastberaden. 

Gerelateerd:
Maarten Paes in het shirt van FC Dallas

'Ajax wil zich per direct versterken met ex-keeper van FC Utrecht'

0
Het veld op De Toekomst (Ajax)

'Ajax weerstaat buitenlandse interesse en verlengt met toptalent'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties