Fred Grim gaat mogelijk Ajax-spelers sparen: "Zeven in 21 dagen"

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympiakos, maar trainer Fred Grim wilde dinsdag tijdens de persconferentie zijn opstelling nog niet verklappen. De oefenmeester sluit echter niet uit dat hij enkele spelers gaat sparen.

"We kijken naar de belasting en de belastbaarheid van de spelers. Dit is wedstrijd nummer zes in een kort tijdsbestek", liet hij weten. "We spelen er zeven in 21 dagen. We houden er wel rekening mee. Dat zag je ook tegen Volendam", vervolgt Grim over de zege in de Johan Cruijff Arena.

"Continu meer dan negentig minuten spelen is voor sommige spelers wel een opgave en daar moeten we voorzichtig mee zijn", constateert hij. "We moeten de juiste spelers op de juiste positie zetten in de desbestreffende wedstrijd", aldus Grim, die het niet over mogelijke transfers wilde hebben.

"Eigenlijk wil ik hier hetzelfde antwoord geven als dat ik gaf over de spelers. Ik wil praten over de wedstrijd", legt hij uit. "Hier wil ik van de week best nog op terugkomen, maar nu niet. Het gaat er niet om dat ik niet wil antwoorden, maar ik wil me focussen op de wedstrijd", besluit Grim vastberaden.