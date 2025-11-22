Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Fred Grim geeft blessure-update: "Dat was wel even schrikken"

Cherine
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim ontvangt zaterdagavond Excelsior in de Johan Cruijff ArenA. De interim-trainer van Ajax kiest voor dezelfde tien spelers als tegen FC Utrecht, onder wie Wout Weghorst in de spits, die zich recent geblesseerd moest afmelden bij het Nederlands elftal.

Weghorst moest zich geblesseerd afmelden voor het Nederlands elftal. "Dat was wel even schrikken", vertelt Grim tegenover ESPN. "Hij is wel meteen begonnen om weer fit te worden. Toen hij bij ons aansloot ging het al vrij snel goed en daarna heeft hij alles volledig mee kunnen trainen. Hij kan dus ook gewoon starten vanavond."

Tot slot komt de concurrentiestrijd tussen Dolberg en Weghorst ter sprake. Voorlopig moet de Deen genoegen nemen met een plek op de bank. "Kasper komt van een behoorlijke blessure terug. Hij heeft daar echt tijd in nodig. Hij moet ook weer ritme krijgen en dat is best lastig, want hij kan niet zomaar negentig minuten spelen. We gaan dat stap voor stap opbouwen. Vorige week (tegen FC Utrecht, red.) zijn we daarmee begonnen", aldus de oefenmeester.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor baalt

Kenneth Taylor bespreekt Ajax-vorm: "Dat helpt natuurlijk niet"

0
Josip Sutalo baalt

Ajax verliest van Excelsior, dat eerste zege ooit in ArenA pakt

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Fred Grim Wout Weghorst Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd