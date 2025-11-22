Fred Grim geeft blessure-update: "Dat was wel even schrikken"

Fred Grim ontvangt zaterdagavond Excelsior in de Johan Cruijff ArenA. De interim-trainer van Ajax kiest voor dezelfde tien spelers als tegen FC Utrecht, onder wie Wout Weghorst in de spits, die zich recent geblesseerd moest afmelden bij het Nederlands elftal.

Weghorst moest zich geblesseerd afmelden voor het Nederlands elftal. "Dat was wel even schrikken", vertelt Grim tegenover ESPN. "Hij is wel meteen begonnen om weer fit te worden. Toen hij bij ons aansloot ging het al vrij snel goed en daarna heeft hij alles volledig mee kunnen trainen. Hij kan dus ook gewoon starten vanavond."

Tot slot komt de concurrentiestrijd tussen Dolberg en Weghorst ter sprake. Voorlopig moet de Deen genoegen nemen met een plek op de bank. "Kasper komt van een behoorlijke blessure terug. Hij heeft daar echt tijd in nodig. Hij moet ook weer ritme krijgen en dat is best lastig, want hij kan niet zomaar negentig minuten spelen. We gaan dat stap voor stap opbouwen. Vorige week (tegen FC Utrecht, red.) zijn we daarmee begonnen", aldus de oefenmeester.