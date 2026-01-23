Fred Grim geeft medische update aanwinst: "Het ziet er goed uit"

Weghorst kwam sinds de wedstrijd tegen Fortuna Sittard begon december niet meer in actie vanwege een enkelblessure. "Met Wout gaat het goed. Hij moet ritme op gaan doen bij Ajax 1. Hij is in staat om (dit weekend, red.) vijftien à twintig minuten te spelen", laat Grim vrijdagmiddag weten aan ESPN. Steven Berghuis, die al langer ontbreekt, is nog niet zover. "Met Steven is het even afwachten. Het gaat de goede kant op. Maar hij is nog niet zover als Wout", aldus Grim.

Mogelijk maakt aanwinst Takehiro Tomiyasu tegen FC Volendam zijn debuut. "Hij gaat mooi vooruit, nog wel met wat ups and downs. Maar het ziet er vooralsnog goed uit. We gaan kijken of we hem morgen in de selectie op kunnen nemen. Dat is nog even afwachten, wat de medici vanmiddag te vertellen hebben", vertelt de oefenmeester. Dat geldt ook voor Youri Regeer. "We wachten de reactie van morgenochtend af, maar anders zit hij in ieder geval bij de selectie."