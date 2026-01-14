Fred Grim geeft update over blessure van Baas: "Ik hoop dat..."

Fred Grim hoopt dat Youri Baas aankomende zaterdag weer kan spelen als Ajax het opneemt tegen Go Ahead Eagles. Dat vertelt de interim-trainer van de Amsterdammers bij ESPN. Woensdagavond speelt Ajax eerst een uitwedstrijd tegen AZ, maar Baas ontbreekt nog omdat hij niet fit genoeg is voor de bekerwedstrijd.

"Youri is afgelopen zondag - in de wedstrijd tegen Telstar - geblesseerd geraakt", legt Grim uit bij ESPN. "Gisteren (dinsdag, red.) is gebleken dat hij nog niet fit genoeg is om vandaag (woensdag, red.) te spelen." Wanneer hem wordt gevraagd naar de ernst van de blessure, zegt Grim: "Daar laten we ons sowieso nooit over uit, maar ik hoop dat hij er aankomend weekend weer bij is."

Woensdagavond vormen Ko Itakura en Josip Sutalo het centrale verdedigingsduo in Alkmaar. Grim licht toe waarom zij mogen starten: "Zij hebben natuurlijk ook al laten zien dat ze op die positie goed uit de voeten kunnen... Het centrum wil je natuurlijk het liefst koesteren, ook tijdens een wedstrijd. Maar hier heb je gewoon mee te maken en dan is het schakelen."

Baas speelt een belangrijke rol in de opbouw bij Ajax. Grim wordt daarom gevraagd of Sutalo en Itakura hetzelfde kunnen brengen. "Uiteindelijk hebben we dezelfde principes en deze twee spelers kunnen laten zien dat ze dat kunnen", vertelt hij. Sutalo keert woensdagavond terug na een blessure en speelt zijn eerste wedstrijd sinds november vorig jaar.