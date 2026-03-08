Fred Grim gelooft in ommekeer: "Daar was ik echt tevreden over"

Op de persconferentie na afloop werd Grim kritisch bevraagd over de rol van de technische staf in de teleurstellende resultaten. "Wij proberen de jongens in de tweede helft ook op een tactisch en technisch goede manier het veld in te sturen. Helemaal als je kijkt naar de eerste helft zeg je: we hebben daar de controle in", licht hij toe. "Uiteindelijk zijn er veel duels en tweede ballen. Dan moet je aanvoelen wat er op dat moment nodig is. Dat moeten we beter doen."

Ajax verliest langzaam het uitzicht op de tweede plek. De resultaten zijn teleurstellend, maar Grim wordt niet moedeloos. "We stoppen er heel veel tijd in met de spelers. We hebben op dit moment gewoon weer een succesmoment nodig", beseft hij. "Ik was de eerste helft echt zeer tevreden over ons spel."