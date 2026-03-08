Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Fred Grim gelooft in ommekeer: "Daar was ik echt tevreden over"

Max
bron: Persconferentie Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim gelooft nog altijd in de ommekeer bij Ajax. De Amsterdammers gingen zaterdag tegen FC Groningen met 3-1 onderuit. 

Op de persconferentie na afloop werd Grim kritisch bevraagd over de rol van de technische staf in de teleurstellende resultaten. "Wij proberen de jongens in de tweede helft ook op een tactisch en technisch goede manier het veld in te sturen. Helemaal als je kijkt naar de eerste helft zeg je: we hebben daar de controle in", licht hij toe. "Uiteindelijk zijn er veel duels en tweede ballen. Dan moet je aanvoelen wat er op dat moment nodig is. Dat moeten we beter doen."

Ajax verliest langzaam het uitzicht op de tweede plek. De resultaten zijn teleurstellend, maar Grim wordt niet moedeloos. "We stoppen er heel veel tijd in met de spelers. We hebben op dit moment gewoon weer een succesmoment nodig", beseft hij. "Ik was de eerste helft echt zeer tevreden over ons spel."

Gerelateerd:
Oskar Zawada

Ajax-beul dolblij: "Helemaal tegen een goede ploeg als Ajax"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik vind dat dat is wat Ajax nu nodig heeft"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties