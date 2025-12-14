Fred Grim gelooft in pupil: "Vind ik gewoon een goede speler"

Fred Grim merkt dat de sfeer binnen Ajax duidelijk is verbeterd. Onder leiding van de interim-trainer boekten de Amsterdammers drie overwinningen op rij en dat heeft volgens Grim directe invloed op het spel én op de kansen voor jonge talenten. In De Klassieker tegen Feyenoord start de zeventienjarige Sean Steur daarom in de basis.

"Sowieso verandert de dynamiek in de groep", stelt Grim voor de camera van ESPN. "Een stukje succesbeleving. Wat minder chagrijnige gezichten en wat meer plezier. Uiteindelijk gaat het een stukje makkelijker als je plezier hebt in wat je doet. Dat zie je terug op het veld."

Bij zijn aantreden trof Grim een selectie aan die nog diep in de teleurstelling zat. "Toen ik net begon was er niet heel veel succes. Spelers zaten in de teleurstelling", legt hij uit. "We hebben geprobeerd dat te veranderen en als je gaat winnen, dan verandert de stemming en tendens. Door omstandigheden kun je dan ook wat jonge talenten brengen."

Die omstandigheden zijn volgens Grim mede gecreëerd door tactische aanpassingen. Ajax speelt met meer defensieve zekerheid door een terugzakkende controleur. "Noem het een Farioli-systeem, maar het gaat erom dat we meer zekerheid nodig hadden omdat we die successen nodig hadden. In grote ruimtes bleken we heel kwetsbaar, dus vandaar die verandering."

In de afgelopen wedstrijden vervulde Ko Itakura die rol, maar tegen Feyenoord staat Youri Regeer op die positie. "Ko heeft daar in de eerste twee wedstrijden best een redelijke voldoende behaald. Tegen Qarabag was het ook niet onaardig als je kijkt naar het verdedigende gedeelte, maar aan de bal was het minder. Het is voor hem ook wennen. Nu moesten we het veranderen door de schorsing van Youri Baas."

Door het ontbreken van Kenneth Taylor komt er op het middenveld ruimte vrij voor Steur. Grim heeft daar vertrouwen in. "Steur vind ik gewoon een goede speler. Hij is weliswaar nog heel jong, maar hij heeft het woensdag laten zien. Ik weet dat het hem niet veel doet. Ook in deze wedstrijd kan hij heel nuttig zijn."

Samen met Sean Steur moet Oscar Gloukh het spel verzorgen. "Hij kan naar het middenveld komen en vaak in de bal komen. Hij is balvast en anderen kunnen weer in de ruimte duiken die hij creëert", besluit Grim.