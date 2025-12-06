Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Fred Grim haalt talent (16) bij eerste selectie voor training

Max
bron: Ajax Showtime
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

De zestienjarige Mohamed Abdalla mocht vrijdag voor het eerst meetrainen met de hoofdmacht van Ajax. Dat meldt Ajax Showtime

Abdalla behoort officieel tot de Onder 17 van Ajax maar mocht vanwege zijn goede ontwikkeling al snel de overstap maken naar de Onder 19 van de Amsterdamse club. De middenvelder wordt gezien als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding.

Vrijdag werd hij zelfs even bij de eerste selectie gehaald voor de training. Abdalla is een bekende van jeugdtrainer Paul Nuijten, die na het ontslag van John Heitinga ook is doorgeschoven naar Ajax 1. 

