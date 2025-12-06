Het laatste Ajax Nieuws
Fred Grim haalt talent (16) bij eerste selectie voor training
Fred Grim Foto: © Pro Shots
De zestienjarige Mohamed Abdalla mocht vrijdag voor het eerst meetrainen met de hoofdmacht van Ajax. Dat meldt Ajax Showtime.
Abdalla behoort officieel tot de Onder 17 van Ajax maar mocht vanwege zijn goede ontwikkeling al snel de overstap maken naar de Onder 19 van de Amsterdamse club. De middenvelder wordt gezien als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding.
Vrijdag werd hij zelfs even bij de eerste selectie gehaald voor de training. Abdalla is een bekende van jeugdtrainer Paul Nuijten, die na het ontslag van John Heitinga ook is doorgeschoven naar Ajax 1.
