Fred Grim heeft geen spijt: "Ik ben daar niet mee bezig"

Fred Grim heeft geen spijt van het instappen als interim-trainer van Ajax. Onder de oefenmeester werd er zaterdagavond met 1-2 verloren van Excelsior.

Grim is na Danny Blind de tweede trainer van Ajax die zijn eerste twee wedstrijden verliest, maar heeft zeker geen spijt van zijn keuze om het even over te nemen. "Nee, dat zeer zeker niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet bezig ben met wat mijn eigen prestaties wel of niet zijn", benadrukt hij op de persconferentie. "Ik heb er geen spijt van dat ik ingestapt ben."

De verwachting is dat Grim zeker tot de winterstop de interim-trainer van Ajax blijft. De Amsterdammers gaan eerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur voor een nieuwe trainer gevonden kan worden. "Ik wist dat dit een moeilijke job zou zijn en dat ik mijn schouders eronder moest zetten", beseft Grim. "Dat zal ik blijven doen."