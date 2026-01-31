'Fred Grim heeft het makkelijk: "Dat had Farioli allemaal niet"

Menno Pot, journalist van Het Parool, vindt dat Ajax erop vooruit is gegaan in scorend vermogen ten opzichte van afgelopen jaar. Op basis daarvan weten de Amsterdammers makkelijker wedstrijden te winnen.

"Sinds begin december is Ajax weer een elftal dat meestal wint, na vier maanden waarin het veel vaker niet won dan wel. Daarom schalen we af van code rood naar code oranje: Ajax wint, maar zelden probleemloos", schrijft Pot in zijn column voor Het Parool.

Afgelopen seizoen ging het, met minder spel, makkelijker. "Gek genoeg gebeurde dat onder Farioli wel, ondanks meer afwachtend spel: 5-0 tegen Fortuna en Maccabi Tel Aviv, 4-0 tegen Heracles en Besiktas, bijvoorbeeld", weet Pot nog. "Had Farioli betere afmakers? Integendeel, in zijn voorhoede was het juist schrapen. Pas ná Farioli werd vijftig miljoen euro uitgegeven aan hoofdzakelijk aanvallende, creatieve spelers."

Kasper Dolberg en Wout Weghorst scoren dit seizoen vrji gemakkelijk. "Vorig seizoen kwamen Weghorst en Brobbey tot veertien in 54 beurten. Voorkeursspits Brobbey scoorde in de Eredivisie maar vier keer. Mika Godts heeft zijn schamele Eredivisieproductie van vorig seizoen nu al verdubbeld. Een regelmatig scorende tien als Oscar Gloukh had Farioli helemaal niet."

Wél had Farioli een grotere diversiteit aan scorende spelers in zijn elfltal. "Zó won Farioli’s Ajax; ondanks defensiever spel én een minder productieve basisvoorhoede, toch vaker ruim: veel spelers konden er eentje maken."

Pot denkt niet dat dit toeval is: "Farioli werkte er continu aan: iedereen deed mee en was belangrijk. Neem Akpom en Rasmussen. Afdankertjes? Niet voor Farioli. Vroeg of laat heb je ze nodig en dan kunnen ze maar beter ritme en vertrouwen hebben. Ze scoorden op belangrijke momenten. Merkt u het? We hebben het weer over hoe dik Ajax wint, het voetbalequivalent van het zogeheten first world problem. Dat lijkt me een goed teken."