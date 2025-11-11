Fred Grim: "Ik ben een jongen van de club en Ajax moet ook verder"

Grim werd meteen na het ontslag van Heitinga gevraagd of hij aan de slag wilde als interim-trainer. "John was heel geliefd bij de spelers. Ik zag zijn ontslag niet aankomen. Maar ik ben een jongen van de club en Ajax moet ook verder. Daarom heb ik eerst John gebeld en toen ja gezegd", vertelt hij aan De Telegraaf.

Hij had vervolgens twee dagen de tijd om Ajax voor te bereiden op de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. "Toch denk ik dat we goed waren voorbereid. We wilden uit persoonlijke duels blijven, want we zijn niet fysiek sterker dan Utrecht. Ik zie ons met een mooi doelpunt op voorsprong komen", doelt hij op de afgekeurde goal van Wout Weghorst.

"Utrecht en vooral Dani de Wit speelden op het randje, maar daar hou ik van. Maar als we dan een duel hard ingaan, wordt er een doelpunt afgekeurd. Ik vond dat een discutabel moment", oordeelt Grim.