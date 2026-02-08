Fred Grim: "Ik wilde Weghorst eerder brengen, maar dat kon niet"

Trainer Fred Grim gaf na afloop van Ajax–AZ uitleg over het pas laat inbrengen van Wout Weghorst. Ondanks dat Ajax het grootste deel van de tweede helft tegen een 1-0 achterstand aan keek, kwam de spits pas twee minuten voor tijd binnen de lijnen.

Kian Fitz-Jim zorgde in de slotminuten nog voor de 1-1, waardoor Ajax toch een punt pakte. Grim lichtte zijn keuzes toe tijdens de persconferentie. "Ik heb eerst de wedstrijd bekeken", begon hij. "Daarna heb ik met een aantal tactische wissels weer geprobeerd om aan het voetballen te komen."

Over het late moment van Weghorst zei Grim: "Ik denk dat ik Wout in de tachtigste minuut wilde inbrengen, maar dat kon niet meteen omdat het speel doorging. Ook had ik de blessuretijd iets langer ingeschat." Hij sloot af: "Overall hebben we met elkaar tot de laatste minuut gevochten om de goal te maken", aldus Fred Grim.