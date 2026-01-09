Fred Grim komt met bevestiging: Ajax neemt afscheid van speler

James McConnell keert terug naar Liverpool. Dat bevestigt Fred Grim vrijdagochtend in gesprek met Ajax Life . Het huurcontract van de 21-jarige middenvelder is door Ajax beëindigd, al moeten de laatste administratieve formaliteiten nog worden afgerond.

Ajax zocht afgelopen zomer naar een opvolger van de vertrokken Jordan Henderson. Namen als Edson Álvarez en Julian Weigl kwamen voorbij, maar zij bleken financieel of sportief niet haalbaar. Uiteindelijk haalde technisch directeur Alex Kroes McConnell naar de Johan Cruijff ArenA. De Engelsman werkte vorig seizoen al samen met John Heitinga bij Liverpool.

In de eerste seizoenshelft kwam McConnell slechts 219 minuten in actie, verdeeld over zeven wedstrijden. De laatste wedstrijden voor de winterstop zat hij zelfs niet op de bank, wat al een aanwijzing was dat zijn terugkeer naar Liverpool eraan zat te komen.

Voor Ajax blijft de nummer 6-positie deze winter topprioriteit. De Amsterdammers onderzoeken momenteel de mogelijkheden rond Manuel Ugarte van Manchester United, maar het is nog afwachten of de Uruguayaan financieel haalbaar is.