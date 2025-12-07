Fred Grim komt met medische update: "Dat is gewoon afwachten"

Ajax moest het zaterdag tegen Fortuna Sittard doen zonder Kenneth Taylor. Het is nog afwachten of de middenvelder er woensdagavond weer bij is.

Ajax neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Qarabag, maar het is nog niet duidelijk of Taylor dan weer inzetbaar is. "Dat weten we nog niet. Dat is gewoon afwachten", laat Fred Grim weten op de persconferentie na de wedstrijd in Sittard. "Hij is geblesseerd uit de wedstrijd tegen FC Groningen gekomen."

Daarbij is ook Wout Weghorst nog een vraagteken voor woensdag. De spits van Ajax moest er geblesseerd af tegen Fortuna Sittard. "Hij is fors geraakt op zijn enkel en die enkel wordt morgen (zondag, red.) opnieuw nagekeken", laat Grim weten. "Daar kan ik nu echt nog niks over zeggen."

De Amsterdammers trappen woensdagavond om 18.45 uur af op bezoek bij Qarabag.