Scoren zonder Bal
"Patrick Kluivert was bij Ajax na vier wedstrijden al ontslagen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

Max
bron: ESPN

Ajax doet dit seizoen nog weinig beroep op jeugdspelers. Tegen Benfica begon Rayane Bounida wel in de basis en maakte de jonge Belg een goede indruk. 

Ajax draait geen goed seizoen en deed in het verleden dan vaak een beroep op veel spelers uit de eigen jeugd. Dit seizoen valt die doorstroom nog wat tegen. "Het is niet zo dat er nu een hele lichting klaarstaat zoals bij AZ. Alleen als je kijkt naar hoe makkelijk een Bounida in een keer aanhaakt en zijn onbevangenheid... Ik geloof dat spelers als Steur en Mokio dat ook kunnen laten zien", stelt Thijs Zwagerman in Voetbalpraat. "Bouwman is na een goede voorbereiding wel wat teruggezakt, dat is ook niet gek."

Zijn die talenten goed genoeg om mee te doen met Ajax 1? "Bounida was de KKD zo vaak doorslaggevend voor Jong Ajax. Hij was er wel klaar voor", oordeelt Zwagerman. "Dat heeft Steur nog lang niet iedere wedstrijd, maar dat is wel iemand die durft te draaien met een mannetje in zijn rug. Hij kan die onbevangenheid ook wel brengen. Mokio heeft het onder Farioli geweldig gedaan. Geef hem dan maar het vertrouwen, daar kan het niet slechter van worden dan dat het nu is."

Gerelateerd:
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd