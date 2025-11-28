Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

Ajax draait geen goed seizoen en deed in het verleden dan vaak een beroep op veel spelers uit de eigen jeugd. Dit seizoen valt die doorstroom nog wat tegen. "Het is niet zo dat er nu een hele lichting klaarstaat zoals bij AZ. Alleen als je kijkt naar hoe makkelijk een Bounida in een keer aanhaakt en zijn onbevangenheid... Ik geloof dat spelers als Steur en Mokio dat ook kunnen laten zien", stelt Thijs Zwagerman in Voetbalpraat. "Bouwman is na een goede voorbereiding wel wat teruggezakt, dat is ook niet gek."

Zijn die talenten goed genoeg om mee te doen met Ajax 1? "Bounida was de KKD zo vaak doorslaggevend voor Jong Ajax. Hij was er wel klaar voor", oordeelt Zwagerman. "Dat heeft Steur nog lang niet iedere wedstrijd, maar dat is wel iemand die durft te draaien met een mannetje in zijn rug. Hij kan die onbevangenheid ook wel brengen. Mokio heeft het onder Farioli geweldig gedaan. Geef hem dan maar het vertrouwen, daar kan het niet slechter van worden dan dat het nu is."