'Fred Grim krijgt grip bij Ajax': "Hij pakt echt de managerrol"

Fred Grim heeft zich sinds zijn aantreden als interim-trainer bij Ajax meer in een ‘managerrol’ gepositioneerd, stelt Pieter Zwart in Rondje Europa van Voetbal International . De oefenmeester geeft zijn assistenten Denny Landzaat en Paul Nuijten veel vrijheid op het trainingsveld.

Grim staat sinds begin november aan het roer bij Ajax, na het vertrek van John Heitinga. De voormalig doelman vervult zijn rol op een manier die afwijkt van de gebruikelijke aanpak. "Grim pakt echt de managerrol", zegt Zwart. "Je hoort ook dat Landzaat en Nuijten veel ruimte krijgen op het trainingsveld om daar dingen te doen."

Voor zijn periode bij het eerste elftal was Grim Head of Coaching binnen de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waar hij de trainers begeleidde. Zodra er een nieuwe hoofdcoach is aangesteld, keert hij terug naar die functie. "Hij was Nuijten dus al aan het coachen en dat doet hij nu nog steeds, maar dan bij Ajax 1." De methode van Grim leverde aanvankelijk geen directe resultaten op, maar de afgelopen weken draait het team in Amsterdam goed. Na overwinningen op FC Groningen (2-0) en Fortuna Sittard (1-3) werd woensdag ook de eerste zege in de Champions League behaald bij Qarabag (2-4).

Volgens Zwart heeft de technische staf de ploeg uitstekend voorbereid. "Ze wisten wat Qarabag zou gaan doen en waren daarop voorbereid. Daar was duidelijk over gesproken en daar was ook duidelijk een idee bij. De structuur is helderder… er komt iets van vertrouwen terug in het elftal. Aan de bal begin je weer wat dingetjes van een iets hoger niveau te zien. Het is nog niet wat het moet zijn, maar er zit een stijgende lijn in."