Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Fred Grim krijgt steun: "Ontbijt of lunch, alles werd verbeterd"

bron: NOS
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Sander Duits heeft er vertrouwen in dat Fred Grim een positieve invloed zal hebben op Ajax nu hij tijdelijk de selectie onder zijn hoede krijgt. De oud-middenvelder werkte ruim drie jaar samen met Grim bij RKC Waalwijk en weet wat de zestigjarige Amsterdammer voor een team kan betekenen.

Grim nam de leiding bij Ajax over na het ontslag van John Heitinga en debuteert zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. "Fred geeft duidelijkheid en structuur. Hij is heel uitgesproken, zegt waar het op staat, maar doet dat met respect. Je weet precies wat je aan hem hebt", zei Duits tegen de NOS.

Duits zette zijn eerste stappen als trainer onder Grim en kent hem goed. "Hij lette overal op en zag alles. Fred liet de trainingen vooral aan zijn assistenten over, bekeek het van een afstandje en stapte in als het moest. Echt een manager. Het was in Waalwijk altijd een beetje 'het moet hier vooral gezellig zijn', maar Fred zorgde voor een duidelijke structuur en professionalisering binnen de club. Strakke weekindeling, ontbijt of lunch, alles werd verbeterd."

Bij Ajax ontbreekt momenteel de houvast, waardoor Duits denkt dat Grim van waarde kan zijn. "Als Ajax dat op dit moment nodig heeft, dan weet ik zeker dat ze aan Fred een goede zullen hebben."

