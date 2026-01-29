Fred Grim kritisch na nederlaag: "Beide goals waren te voorkomen"

Fred Grim stond slechts een deel van de Champions League langs de lijn bij Ajax. Pas bij het duel met Benfica nam hij het stokje over als interim-trainer. In die periode boekte Ajax overwinningen op Qarabag en Villarreal, maar door nederlagen tegen Benfica en Olympiakos wist de club zich niet te plaatsen voor de volgende ronde.

Na afloop van de 1-2 nederlaag tegen Olympiakos was Grim realistisch over het niveau van zijn ploeg. "De conclusie is dat het op dit niveau niet goed genoeg is", zei hij bij Ziggo Sport. Grim ziet wel vooruitgang, maar benadrukte dat Ajax er nog niet is: "We zijn wel op de weg terug, maar er moet nog best wel wat gebeuren."

Vooral de tweede helft zat Grim dwars. Hij zag een groot verschil met het spel voor rust. "Als je kijkt naar de manier waarop we de eerste helft verdedigen, kort zitten, fel zijn, ook in de eigen zestien... Dan geven we na rust te makkelijk de goals weg." De manier waarop Ajax de tegentreffers incasseerde, frustreerde hem zichtbaar. "Bij die corner koppen ze zo binnen en dat hebben we van tevoren allemaal doorgenomen."

"Het is allemaal besproken, maar dan moet je wel hetzelfde doen als voor rust. Beide goals waren te voorkomen." Volgens Grim is het geen nieuw probleem bij Ajax dat het niveau na rust inzakt. "Daar moeten we met elkaar mee aan de slag. Dit gaan we bespreken", zo besluit de Ajax-trainer.