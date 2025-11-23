Rio Ferdinand Podcast
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Fred Grim legt uit: "We willen ze graag kansen geven in Ajax 1"

Max
bron: Persconferentie Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Rayane Bounida en Jorthy Mokio kwamen zaterdagavond niet in actie voor Ajax. Het talentvolle duo speelde een dag eerder nog met Jong Ajax mee. 

Fred Grim gaf na de wedstrijd tegen Excelsior tekst en uitleg. "Ik ben er sowieso een voorstander van om jonge talenten kansen te geven. Wij hebben Bounida en Mokio minuten gegund in Jong Ajax, omdat we hebben gezien dat ze de afgelopen periode heel weinig minuten hebben gemaakt", legt hij uit op de persconferentie. "We willen ze graag kansen geven in Ajax 1, maar dan moeten ze wel minuten hebben gemaakt."

Mokio en Bounida zaten zaterdagavond wel bij de wedstrijdselectie van Ajax, maar werden niet ingebracht. 

