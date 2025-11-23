Fred Grim legt uit: "We willen ze graag kansen geven in Ajax 1"

Rayane Bounida en Jorthy Mokio kwamen zaterdagavond niet in actie voor Ajax. Het talentvolle duo speelde een dag eerder nog met Jong Ajax mee.

Fred Grim gaf na de wedstrijd tegen Excelsior tekst en uitleg. "Ik ben er sowieso een voorstander van om jonge talenten kansen te geven. Wij hebben Bounida en Mokio minuten gegund in Jong Ajax, omdat we hebben gezien dat ze de afgelopen periode heel weinig minuten hebben gemaakt", legt hij uit op de persconferentie. "We willen ze graag kansen geven in Ajax 1, maar dan moeten ze wel minuten hebben gemaakt."

Mokio en Bounida zaten zaterdagavond wel bij de wedstrijdselectie van Ajax, maar werden niet ingebracht.