Fred Grim looft Ajacied: "Hij maakt op mij een goede indruk"

Tomiyasu kwam door blessureleed al even niet meer in actie, maar is nu terug op het veld. "Het heeft wel even geduurd voordat hij volledig mee kon trainen. Echt volledig traint hij pas anderhalve week mee. Hij zet stappen en brengt rust op trainingen bij onze spelers", vertelt Grim zondag op de persconferentie na de wedstrijd tegen Excelsior (2-2).

De verdediger laat een goede indruk achter en moet Ajax extra ervaring geven. "Hij is veel met jonge spelers bezig en laat zich gelden in besprekingen. Hij is overall een speler die we straks in het veld keihard nodig hebben, maar naar de jongens toe heeft hij al een meerwaarde", vervolgt Grim. "Hij maakt op mij een goede indruk."