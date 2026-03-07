Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Fred Grim looft Ajax-speler: "Daar ben ik gewoon heel blij mee"

Cherine
Fred Grim in gesprek met ESPN
Fred Grim in gesprek met ESPN Foto: © Pro Shots

Fred Grim kijkt niet terug op vorig seizoen, toen Ajax met een 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen zijn titelkansen verloor. Zaterdagmiddag staan de teams opnieuw tegenover elkaar in de Euroborg.

"Je weet wel dat het leeft. Daar moet je niet omheen draaien, maar je hebt wel de volledige focus nu op deze wedstrijd", zegt Grim tegenover de camera van ESPN. In totaal koos Grim voor vier wijzigingen in zijn basisopstelling tegen Groningen. "De manier van spelen vraagt om wat wijzigingen."

Steven Berghuis begint in de basis en zal naar binnen trekken, waardoor Anton Gaaei de rechterflank kan benutten. "Ja, dat is de bedoeling", vertelt de oefenmeester. "Steven heeft een goede indruk gemaakt. Heeft die lijn ook doorgetrokken. We hebben van de week ook nog een oefenwedstrijd gespeeld waarin hij behoorlijk wat minuten gemaakt heeft. In mijn ogen logisch dat hij een kans krijgt aan die kant."

Ook Sean Steur is terug in de basis. "Uiteindelijk heeft hij natuurlijk laten zien dat hij heel goed kan voetballen. Hij ging de wedstrijden heel gemakkelijk in. Hij kan ook goed voetballen en hij heeft heel veel zelfvertrouwen. Daar ben ik gewoon heel blij mee", aldus Grim.

Gerelateerd:
Davy Klaassen

Davy Klaassen kritisch: "We schieten tekort op heel veel punten"

0
Wout Weghorst baalt

Ajax komt zwak voor de dag en verliest op bezoek bij FC Groningen

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties