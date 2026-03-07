Fred Grim looft Ajax-speler: "Daar ben ik gewoon heel blij mee"

"Je weet wel dat het leeft. Daar moet je niet omheen draaien, maar je hebt wel de volledige focus nu op deze wedstrijd", zegt Grim tegenover de camera van ESPN. In totaal koos Grim voor vier wijzigingen in zijn basisopstelling tegen Groningen. "De manier van spelen vraagt om wat wijzigingen."

Steven Berghuis begint in de basis en zal naar binnen trekken, waardoor Anton Gaaei de rechterflank kan benutten. "Ja, dat is de bedoeling", vertelt de oefenmeester. "Steven heeft een goede indruk gemaakt. Heeft die lijn ook doorgetrokken. We hebben van de week ook nog een oefenwedstrijd gespeeld waarin hij behoorlijk wat minuten gemaakt heeft. In mijn ogen logisch dat hij een kans krijgt aan die kant."

Ook Sean Steur is terug in de basis. "Uiteindelijk heeft hij natuurlijk laten zien dat hij heel goed kan voetballen. Hij ging de wedstrijden heel gemakkelijk in. Hij kan ook goed voetballen en hij heeft heel veel zelfvertrouwen. Daar ben ik gewoon heel blij mee", aldus Grim.