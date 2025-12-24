AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Fred Grim mogelijk weg bij Ajax: "Bewust geen toezegging gedaan"

Amber
bron: De Telegraaf
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Mike Verweij waarschuwt Ajax om geen overhaaste beslissing te nemen over de toekomst van Fred Grim als hoofdtrainer. De Ajax-watcher van De Telegraaf zou het onverstandig vinden als de club Grim nu al toezegt dat hij het seizoen mag afmaken, omdat dat de plannen van de beoogd technisch directeur Jordi Cruijff kan doorkruisen.

Grim nam het stokje over van John Heitinga, die werd ontslagen na tegenvallende resultaten. Onder zijn leiding is Ajax stabieler geworden, iets wat Verweij ook benoemt. "Hij werd al ‘Fred Farioli’ genoemd", zegt Verweij in een video van De Telegraaf, doelend op Francesco Farioli, die Ajax eerder bijna naar de titel leidde. "Toch de realiteitszin. Hij heeft de selectie op waarde geschat en ook gezegd: dit is de manier waarop we resultaten moeten halen. Dat moest hij ook wel doen, want anders zou het een rampzalig seizoen worden."

Ondanks die positieve ontwikkeling is het volgens Verweij bewust beleid dat Grim nog geen toezegging heeft gekregen. "Heel bewust wordt er tegen Grim geen toezegging gedaan om het seizoen af te maken. Dat idee leeft wel heel erg bij Ajax om Grim het seizoen af te laten maken", aldus Verweij. Daarbij speelt de mogelijke komst van Jordi Cruijff een belangrijke rol.

De clubleiding wil Cruijff volgens Verweij in januari laten instromen, zodat hij de winterse transferperiode kan volgen, om vervolgens vanaf februari volledig aan de slag te gaan. "Dan is het de bedoeling dat Jordi instroomt in januari en meekijkt met de transferperiode, en dan vanaf februari echt aan de slag gaat, zodat zijn handtekening niet op deze transferperiode staat. Hoe goed Grim het nu ook doet, maar als spelers zeggen: dit is hem toch niet en er komt een droomkandidaat van Jordi vrij op de markt... Als de huidige directie heeft toegezegd dat hij het seizoen mag afmaken, is dat heel onhandig", besluit Verweij.

