Fred Grim onthult transferwensen: Naar deze posities kijkt Ajax

Ajax wil zich deze winter graag versterken op meerdere posities, zo vertelt interim-trainer Fred Grim vrijdag tijdens de persconferentie. De club zoekt een linksback, een verdedigende middenvelder en eventueel een aanvaller, maar of het haalbaar is om alle drie aan te trekken, blijft afwachten.

"De wensen zijn bekend", zegt Grim. "We willen elke positie graag dubbel bezet hebben. We kijken naar een linksback, een zes en eventueel een aanvaller, maar je bent in deze periode afhankelijk van welke spelers er beschikbaar zijn."

Grim zou deze week een gesprek hebben met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, maar dat ging niet door. "Dat was inderdaad de bedoeling, maar ik ben even ziek geweest. Ik was dinsdag en woensdag niet op de club, maar ben nu weer wedstrijdfit."

"Daarnaast kon Jordi vanwege het weer niet komen. Dat gesprek heeft dus nog niet plaats kunnen vinden, maar dat gaat binnenkort telefonisch of fysiek wel gebeuren", sluit Grim af. Eerder deze week werd bekend dat Ajax de komst van Manuel Ugarte van Manchester United onderzoekt.