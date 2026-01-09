Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Fred Grim onthult transferwensen: Naar deze posities kijkt Ajax

Amber
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax wil zich deze winter graag versterken op meerdere posities, zo vertelt interim-trainer Fred Grim vrijdag tijdens de persconferentie. De club zoekt een linksback, een verdedigende middenvelder en eventueel een aanvaller, maar of het haalbaar is om alle drie aan te trekken, blijft afwachten.

"De wensen zijn bekend", zegt Grim. "We willen elke positie graag dubbel bezet hebben. We kijken naar een linksback, een zes en eventueel een aanvaller, maar je bent in deze periode afhankelijk van welke spelers er beschikbaar zijn."

Grim zou deze week een gesprek hebben met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, maar dat ging niet door. "Dat was inderdaad de bedoeling, maar ik ben even ziek geweest. Ik was dinsdag en woensdag niet op de club, maar ben nu weer wedstrijdfit."

"Daarnaast kon Jordi vanwege het weer niet komen. Dat gesprek heeft dus nog niet plaats kunnen vinden, maar dat gaat binnenkort telefonisch of fysiek wel gebeuren", sluit Grim af. Eerder deze week werd bekend dat Ajax de komst van Manuel Ugarte van Manchester United onderzoekt.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor naar Lazio: "Vanuit Ajax moest het nu gebeuren"

0
Ajax-logo op De Toekomst

'Ajax heeft beet en gaat op 28 januari inkomende transfer afronden'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd