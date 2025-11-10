Fred Grim openhartig: "Ik zag zijn ontslag niet aankomen"

Fred Grim ging zondag bij zijn eerste duel als interim-trainer van Ajax onderuit bij FC Utrecht (2-1). In gesprek met De Telegraaf vertelt hij dat hij weinig weet over zijn toekomst in Amsterdam.

Grim werd donderdag direct na het ontslag van Heitinga gevraagd of hij het eerste elftal tijdelijk wilde coachen. "John was heel geliefd bij de spelers", vertelt Grim. "Ik zag zijn ontslag niet aankomen. Maar ik ben een jongen van de club en Ajax moet ook verder. Daarom heb ik eerst John gebeld en toen ja gezegd.”

Grim had twee dagen de tijd om Ajax goed voor te bereiden op het duel met FC Utrecht. "Toch denk ik dat we goed waren voorbereid”, zei hij. "We wilden uit persoonlijke duels blijven, want we zijn niet fysiek sterker dan Utrecht. Ik zie ons met een mooi doelpunt op voorsprong komen."

"Utrecht en vooral Dani de Wit speelden op het randje, maar daar hou ik van. Maar als we dan een duel hard ingaan, wordt er een doelpunt afgekeurd. Ik vond dat een discutabel moment", besluit hij.