Fred Grim over Ajax-tactiek: "Vind het zelf een heel lelijk plan"

"Ze zijn de strijd aangegaan en hebben zich ook aan het plan gehouden", zegt Grim tegen ESPN, waarbij hij ook eerlijk was: "Uiteindelijk denk ik dat ik het zelf een heel lelijk plan vind. We hebben gekeken naar wat op dit moment het beste voor ons is. We hebben vanuit een 5-4-1-formatie gespeeld en hebben geprobeerd de as dicht te houden, waardoor Feyenoord er veel meer omheen moest spelen. Dat is aardig gelukt. En dan op de counter eruit. Daar hadden we misschien nog wat meedogenlozer moeten zijn."

Grim vindt het belangrijk om meer zekerheid in te bouwen bij Ajax. Daarbij zijn ook lessen getrokken uit de eerdere moeilijke periode dit seizoen. "We hebben ook gezien dat op de momenten dat we écht hoog druk willen zetten, de tegenstander er heel vaak makkelijk onderuit speelt. Dan moet je kijken naar de situatie waarin Ajax nu verkeert", aldus Grim.