Fred Grim praatte met Jordi Cruijff: "Hij heeft gezegd dat..."

Ajax-trainer Fred Grim blijft vasthouden aan zijn verdedigende aanpak, ook nu Jordi Cruijff is aangesteld als technisch directeur. De komst van Cruijff betekent volgens Grim niet dat de speelstijl automatisch verandert.

Grim speelt met Ajax geregeld vanuit een laag verdedigend blok en voelt zich daarin gesteund. "Jordi heeft gezegd dat ik kan spelen zoals ik dat wil", erkent de trainer op de persconferentie. Daarmee is duidelijk dat Cruijff vooralsnog geen directe invloed uitoefent op de tactische invulling.

Wel is er veel overleg tussen beiden. "Maar we praten veel ja. We hebben het over spelers, eigenlijk over alles wat met voetbal te maken heeft. We hebben het nu niet specifiek over speelstijl. We praten over voetbal, maar hoe we spelen dat bepaalt de staf." Grim benadrukt dat de technische staf eindverantwoordelijk blijft voor de manier van spelen.

Het contact is intensief, maar vooral gericht op het bredere voetbalplaatje. "We zullen vanmiddag, na de laatste training, even contact hebben… Gewoon even met elkaar updaten."