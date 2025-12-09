Fred Grim reageert: "Ook al staan we onderaan met nul punten..."

Fred Grim heeft een duidelijk beeld van de aankomende Champions League-tegenstander Qarabag. De interim-trainer van Ajax is vastbesloten om met zijn ploeg eindelijk van de nul af te komen in het miljardenbal. Op de persconferentie in Azerbeidzjan deelde hij zijn verwachtingen.

Grim opent met de woorden: "Goede ploeg. Volwassen ploeg. Natuurlijk hebben we een X-aantal wedstrijden teruggekeken." Woensdagavond om 18.45 uur speelt Ajax tegen Qarabag. "We hebben meerdere analyses gemaakt. Het is een volwassen ploeg die van achteruit heel gesloten kan spelen. En met heel veel man eruit kan komen", vervolgt hij over de aanstaande tegenstander.

"Daar hebben we naar gekeken", zegt Grim. "Het is een wedstrijd die we kunnen winnen en verliezen, maar we zullen gaan voor de winst. Ze hebben twee goede controlerende middenvelders en een sterke verdediger."

De oud-keeper wil na een reis van ruim acht uur graag met een zege in Baku eindigen, al weet hij dat dat geen makkelijke opgave is. "We willen het wedstrijd voor wedstrijd aankijken", benadrukt hij. "Morgen gaan we wel voor de winst spelen. Want het is al vaak over die vervelende nul gegaan. Daar willen we vanaf. Als Ajax horen en willen wij wedstrijden te winnen. Natuurlijk weten wij dat we tegen een ploeg spelen met zeven punten. Maar wij willen van die hatelijke nul af."

Tot slot vraagt een journalist uit Azerbadjan of Grim bang is voor Qarabag, dat zeven punten meer heeft dan Ajax. "We zijn niet bang", antwoordt de oefenmeester. "Ook al staan we onderaan met nul punten. We zullen deze wedstrijd gebruiken om daar vanaf te komen. Maar bang zijn we zeer zeker niet", besluit hij zelfverzekerd.