Fred Grim spreekt met zomeraanwinst: "We moesten even zitten"

Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Amber
bron: Persconferentie
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim heeft zich na de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen gericht op Raúl Moro. De zomeraankoop van de Amsterdammers zat dinsdagmiddag negentig minuten op de reservebank, terwijl Pharell Nash zijn debuut maakte. Grim vond het belangrijk om de Spanjaard persoonlijk uitleg te geven over zijn keuze.

Moro werd afgelopen zomer voor minimaal 9,5 miljoen euro overgenomen van Real Valladolid, maar tot nu toe verloopt de samenwerking moeizaam. In zestien duels was de vleugelspeler slechts bij één doelpunt betrokken, via een assist.

De afgelopen vijf wedstrijden moest Moro genoegen nemen met een rol als reserve, ook tegen FC Groningen. Waar hij vorige week tegen Benfica nog acht minuten speeltijd kreeg, bleef hij dinsdag de volledige wedstrijd op de bank. Extra pijnlijk was dat Nash in de 86e minuut het veld in werd gestuurd.

Tijdens de persconferentie lichtte Grim zijn keuze toe en sprak hij ook over de prestaties van Nash. Tegelijkertijd toonde hij begrip voor de teleurstelling van Moro. "Ik heb trouwens net met Moro gesproken, omdat ik dit gevoel ook had. Dat ik even met hem moest zitten. Ik heb hem uitgelegd waarom ik deze keuze gemaakt heb, en dat ik er zeker vertrouwen in heb dat zijn kansen zullen komen", aldus de interim-trainer.

Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Raúl Moro
