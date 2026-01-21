Fred Grim tevreden: "Je voelt dat die goal er aan zit te komen"

"We spelen heel gedisciplineerd en komen met elkaar de afspraken na", vertelde Grim na afloop van het duel voor de camera van Ziggo Sport. "Daar hebben we het de afgelopen weken nog weleens over gehad, verdedigend en aanvallend. Dit is een wedstrijd tegen een hele goede tegenstander, dus zij hebben hun kansen ook gehad."

"Alleen ik denk dat wij op de goede momenten de goals maken en hebben laten zien dat wij als ploeg heel goed kunnen functioneren", vervolgt hij. "Je voelt aan alles dat de goal er eventueel aan zit te komen. Dan moet hij uiteindelijk nog wel gaan vallen. Hij valt dan vanuit de vrije trap van Oscar (Gloukh, red.) en dat is een hartstikke mooi moment. Het geeft een boost aan onze jongens."

"Ollie (Edvardsen, red.) heeft vervolgens een geweldige invalbeurt als spits en maakt die goal", aldus Grim, die nog niet naar de ranglijst had gekeken. "Maandag moesten we een rekensom maken, maar volgende week hebben we weer een Champions League-wedstrijd. Dan gaan we daar in ieder geval met een heel goed gevoel naartoe", aldus Grim.