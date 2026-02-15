Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Fred Grim verklaart geringe speeltijd Tomiyasu: "Het gaat goed"

Max
bron: Persconferentie
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Takehiro Tomiyasu kan nog op weinig speeltijd rekenen bij Ajax. Ook tegen Fortuna Sittard bleef de Japanner de hele wedstrijd op de bank. 

Tomiyasu kwam eind vorig jaar transfervrij naar Ajax, maar viel enkel nog tien minuten in tegen Excelsior vorige week. "Tomiyasu was nog niet wedstrijdfit toen hij bij ons was binnengekomen. Hij had ook nog niet met de groep meegetraind, dus het was een wat langer proces", legt Grim uit op de persconferentie na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. "Dat is in het begin alleen een beetje met ups en downs gegaan. Het gaat de laatste weken goed."

Tegen Fortuna Sittard viel Oleksandr Zinchenko al vroeg geblesseerd uit, maar koos Grim niet voor Tomiyasu. "Vanavond (zaterdag, red.) moesten we gewoon een keuze maken: wie kunnen we nog inbrengen? Wat hebben we nodig? Ik heb op een gegeven moment geïnformeerd bij Owen (Wijndal, red.) hoe het ervoor stond. Dat zag er goed uit. Vandaar dat we andere wissels hebben toegepast", besluit de oefenmeester. 

