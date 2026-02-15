Fred Grim verklaart geringe speeltijd Tomiyasu: "Het gaat goed"

Tomiyasu kwam eind vorig jaar transfervrij naar Ajax, maar viel enkel nog tien minuten in tegen Excelsior vorige week. "Tomiyasu was nog niet wedstrijdfit toen hij bij ons was binnengekomen. Hij had ook nog niet met de groep meegetraind, dus het was een wat langer proces", legt Grim uit op de persconferentie na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. "Dat is in het begin alleen een beetje met ups en downs gegaan. Het gaat de laatste weken goed."

Tegen Fortuna Sittard viel Oleksandr Zinchenko al vroeg geblesseerd uit, maar koos Grim niet voor Tomiyasu. "Vanavond (zaterdag, red.) moesten we gewoon een keuze maken: wie kunnen we nog inbrengen? Wat hebben we nodig? Ik heb op een gegeven moment geïnformeerd bij Owen (Wijndal, red.) hoe het ervoor stond. Dat zag er goed uit. Vandaar dat we andere wissels hebben toegepast", besluit de oefenmeester.