Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Fred Grim werd betrapt in de kroeg': "Zijn ze nu nog moe van"

Arthur
bron: De Maaskantine
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Bob Maaskant, vader van Robert Maaskant, heeft als trainer en makelaar een indrukwekkende carrière achter de rug. Zo organiseerde hij vijftien jaar lang de trainingskampen van FC Barcelona in Nederland. Tijdens die periode ontstond ook een bijzondere band met Johan Cruijff.

Maaskant raakte goed bevriend met Cruijff en trok regelmatig met hem de stad in. "We gingen regelmatig naar het buitenland een drankje doen in de stad. We waren een keer in München voor twee indoortoernooien met Ajax. Wij gingen om een uurtje of twaalf nog een borreltje drinken. Liepen we een café in en wie komen we tegen?.. Fred Grim en John van 't Schip."

In plaats van boos te worden, koos Cruijff voor een luchtige aanpak. "Hey, jongens", zei die dan. "'Is het gezellig? Wil je nog wat drinken van me?', vroeg hij die gasten. Dat is echt Johan. Want de volgende morgen liet hij ze lopen joh... daar zijn ze nu nog moe van volgens mij", lacht Maaskant in De Maaskantine van Sportnieuws.nl.

