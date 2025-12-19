Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Fred Grim zeer waakzaam: "Het wordt een pittig duel denk ik"

Arthur
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim won woensdag met Ajax tegen Excelsior Maassluis in de beker (7-2) en won zo ook zijn een na laatste wedstrijd van 2025. Na de wedstrijd blikt hij bij de persconferentie terug op zijn ‘bijzondere’ jaar en kijkt hij vooruit naar de toekomst.

Grim voerde tegen Excelsior Maassluis niet veel grote veranderingen door in zijn opstelling. "Ik vind niet dat je je hele elftal om moet gooien in dit soort wedstrijden. Je moet voor een balans zorgen, dus laat je spelers spelen die minuten nodig hebben of voor een balans kunnen zorgen. Ik had zes mutaties, dus er waren alsnog wat wijzigingen, maar die balans was er wel."

Over zijn ervaringen van het afgelopen jaar zei Grim: "In die zin heel bijzonder. Ik ben wel heel nuchter, maar als je dit twee maanden geleden aan me had gevraagd, dan hadden we dit met zijn allen nooit geweten. We hebben die wedstrijd zaterdag nog en daarmee willen we het goed afsluiten. We gaan voor de winst en het wordt een pittig duel denk ik."

Het perspectief voor de toekomst blijft voor Grim nog onduidelijk. "Ik heb nog niks concreets gehoord. Je hoort wat er her en der gezegd wordt, maar uiteindelijk niets vanuit de directie. Over de volgorde technisch directeur en dan trainer is ook niks aangepast denk ik. Ik weet het niet, dus we gaan het zien."

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jorthy Mokio juicht na zijn goal voor Ajax

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de KNVB Beker

0
Ayodele Thomas

'Ajax krijgt flinke concurrentie in strijd om PSV-aanvaller'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd