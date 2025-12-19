Fred Grim zeer waakzaam: "Het wordt een pittig duel denk ik"

Fred Grim won woensdag met Ajax tegen Excelsior Maassluis in de beker (7-2) en won zo ook zijn een na laatste wedstrijd van 2025. Na de wedstrijd blikt hij bij de persconferentie terug op zijn ‘bijzondere’ jaar en kijkt hij vooruit naar de toekomst.

Grim voerde tegen Excelsior Maassluis niet veel grote veranderingen door in zijn opstelling. "Ik vind niet dat je je hele elftal om moet gooien in dit soort wedstrijden. Je moet voor een balans zorgen, dus laat je spelers spelen die minuten nodig hebben of voor een balans kunnen zorgen. Ik had zes mutaties, dus er waren alsnog wat wijzigingen, maar die balans was er wel."

Over zijn ervaringen van het afgelopen jaar zei Grim: "In die zin heel bijzonder. Ik ben wel heel nuchter, maar als je dit twee maanden geleden aan me had gevraagd, dan hadden we dit met zijn allen nooit geweten. We hebben die wedstrijd zaterdag nog en daarmee willen we het goed afsluiten. We gaan voor de winst en het wordt een pittig duel denk ik."

Het perspectief voor de toekomst blijft voor Grim nog onduidelijk. "Ik heb nog niks concreets gehoord. Je hoort wat er her en der gezegd wordt, maar uiteindelijk niets vanuit de directie. Over de volgorde technisch directeur en dan trainer is ook niks aangepast denk ik. Ik weet het niet, dus we gaan het zien."