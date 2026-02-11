Fred Grim zorgt voor schok: "Hij meent er waarschijnlijk niks van"

"Het is maar hoe hoog je de lat legt", reageert de journalist bij Voetbalpraat op ESPN. "Fred Grim legt de lat tijdens de persconferentie, de goednieuwsshow, heel laag. Aan de ene kant is dat een beetje schokkend. Je weet dat hij er waarschijnlijk niks van meent. Het is een beetje balanceren. Hij zal denken: als ik écht zeg wat ik van de tweede helft vind, dan moet ik de spelers afbranden en morgen gesprekken gaan voeren."

"Hij weet dat de tweede plek heilig is, dus dan moet het even op een andere manier. Het slaat gewoon nergens op", vervolgt Jansen. "Als je kijkt naar wat Ajax liet zien, en dan was de eerste helft nog wel redelijk, kun je niet zeggen dat je er tevreden over bent. De tweede helft was zó matig."

Kenneth Perez heeft iets meer begrip voor de woorden van Grim. "Ik spreek weleens trainers en spelers zijn echt gevoelig voor kritiek", legt de oud-speler van Ajax uit. "Als jij te kritisch bent, dan ben je ze kwijt. We kunnen wel zeggen dat Fred Grim veel harder over zijn spelers moet zijn, maar die natuurlijke reflectie is er niet meer", meent Perez.