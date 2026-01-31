'Fred niet naar Ajax? Komst midenvelder wordt lastig verhaal'

De komst van Fred naar Ajax lijkt een lastige opgave te gaan worden. De Amsterdammers hopen de routinier te huren van Fenerbahçe, maar dat lijkt niet simpel te gaan worden.

Maher Carrizo zijn komst is al bijna rond, maar die van Fred niet. "Lastiger wordt het aantrekken van Fred. Nadat het losweken van topdoelwit Edson Alvarez van Fenerbahçe haast onmogelijk bleek, verlegde de directie de aandacht naar diens ervaren teamgenoot", schrijft het AD.

Cruijff probeerde alles om Fred over te halen. "Dat blijkt vooralsnog geen gemakkelijke opgave, omdat Fenerbahçe eerst N’Golo Kanté wil contracteren en het voor Ajax bovendien, net als bij Alvarez, lastig is om een oplossing te vinden voor het hoge salaris van Fred. De Amsterdammers hebben de hoop nog niet helemaal opgegeven", besluit de krant.

Ajax heeft ook andere ervaren controleurs gepeild zoals Álvarez, Christian Nørgaard (Arsenal), Wataru Endo (Liverpool), Manuel Ugarte (Manchester United) en Lucas Torreira (Galatasaray). Al deze opties bleken te duur of niet haalbaar.