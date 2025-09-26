Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Freek Jansen: "Ajax had PSV vol de crisis in kunnen schieten"

Stefan
Freek Jansen
Freek Jansen Foto: © BSR Agency

Ajax wist afgelopen zondag de topper tegen PSV niet te winnen. De Amsterdammers kwamen echter wel op knappe wijze twee keer terug van een achterstand, zelfs nog in de laatste tien minuten.

"Wat bij mij leeft, is tweeledig", begint Jansen in de Pak Schaal Podcast over de topper van afgelopen zondag. "Aan de ene kant is het wat het is bij Ajax en is het een prima resultaat als je een punt pakt bij PSV, maar op basis van de tweede helft had je PSV vol de crisis in kunnen schieten."

Ondanks het gelijkspel in Eindhoven rammelt het natuurlijk ook wat in Amsterdam, al blijft hoofdtrainer John Heitinga het vertrouwen krijgen. "Intern geeft Ajax Heitinga de tijd. Zij staan volledig achter deze keuze en zij hebben deze keuze ook gemaakt. Ze zullen wel blij zijn dat Ajax niet 4-0 verliest bij PSV, want dan kom je in een veel vervelendere situatie", aldus Jansen.

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga in Eindhoven

John Heitinga over twijfelgevallen Ajax: "Hij wordt vandaag getest"

0
Ajax-fans aan het bier in de Arena

Wint Ajax wel van NAC Breda? BetMGM pakt uit met fraaie odds

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd