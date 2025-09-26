Freek Jansen: "Ajax had PSV vol de crisis in kunnen schieten"

"Wat bij mij leeft, is tweeledig", begint Jansen in de Pak Schaal Podcast over de topper van afgelopen zondag. "Aan de ene kant is het wat het is bij Ajax en is het een prima resultaat als je een punt pakt bij PSV, maar op basis van de tweede helft had je PSV vol de crisis in kunnen schieten."

Ondanks het gelijkspel in Eindhoven rammelt het natuurlijk ook wat in Amsterdam, al blijft hoofdtrainer John Heitinga het vertrouwen krijgen. "Intern geeft Ajax Heitinga de tijd. Zij staan volledig achter deze keuze en zij hebben deze keuze ook gemaakt. Ze zullen wel blij zijn dat Ajax niet 4-0 verliest bij PSV, want dan kom je in een veel vervelendere situatie", aldus Jansen.