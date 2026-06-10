Freek Jansen: "Ajax wilde niet hoger gaan dan vijf miljoen euro"

Mats Rots maakte dinsdag de overstap van FC Twente naar Hoffenheim. De vleugelverdediger levert de Tukkers een recordbedrag op. Volgens Voetbal International-journalist Freek Jansen is het bijzonder dat FC Twente een linksback voor zo'n bedrag heeft weten te verkopen.

"Het was groot nieuws bij FC Twente. Een recordtransfer van zestien miljoen euro, en hij vertrekt naar Hoffenheim", begint Jansen bij De Oranjezomer. "Dat hebben ze vandaag rond gemaakt. Dat is een waanzinnige transfer."

"Als je bedenkt dat twaalf jaar geleden de transfer van Dusan Tadic naar Southampton voor veertien miljoen euro hun recordtransfer was...", vervolgt de journalist. "En nu twaalf jaar later hebben ze de lat hoger gelegd."