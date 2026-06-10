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Freek Jansen: "Ajax wilde niet hoger gaan dan vijf miljoen euro"

Joram
Freek Jansen
Freek Jansen Foto: © Pro Shots

Mats Rots maakte dinsdag de overstap van FC Twente naar Hoffenheim. De vleugelverdediger levert de Tukkers een recordbedrag op. Volgens Voetbal International-journalist Freek Jansen is het bijzonder dat FC Twente een linksback voor zo'n bedrag heeft weten te verkopen.

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"Het was groot nieuws bij FC Twente. Een recordtransfer van zestien miljoen euro, en hij vertrekt naar Hoffenheim", begint Jansen bij De Oranjezomer. "Dat hebben ze vandaag rond gemaakt. Dat is een waanzinnige transfer."

"Als je bedenkt dat twaalf jaar geleden de transfer van Dusan Tadic naar Southampton voor veertien miljoen euro hun recordtransfer was...", vervolgt de journalist. "En nu twaalf jaar later hebben ze de lat hoger gelegd."

Jansen is onder de indruk van de ontwikkeling van Rots en de transfersom die daarbij hoort. "Het is een jongen uit de eigen jeugd, en dan voor zestien miljoen euro. En ook nog een linksback", aldus Jansen, die weet dat er meer belangstelling was voor de vleugelverdediger. 

"PSV had nog wel geïnformeerd naar Rots. Maar ze hebben geen officieel bod gedaan deze zomer. Vorige zomer was Ajax nog wel heel even in de markt, maar die wilden qua bieding niet hoger gaan dan vijf miljoen euro. En nu een jaar later gaat hij voor zestien miljoen euro", besluit Jansen.

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