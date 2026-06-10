Freek Jansen: "Ajax wilde niet hoger gaan dan vijf miljoen euro"
Mats Rots maakte dinsdag de overstap van FC Twente naar Hoffenheim. De vleugelverdediger levert de Tukkers een recordbedrag op. Volgens Voetbal International-journalist Freek Jansen is het bijzonder dat FC Twente een linksback voor zo'n bedrag heeft weten te verkopen.
"Het was groot nieuws bij FC Twente. Een recordtransfer van zestien miljoen euro, en hij vertrekt naar Hoffenheim", begint Jansen bij De Oranjezomer. "Dat hebben ze vandaag rond gemaakt. Dat is een waanzinnige transfer."
"Als je bedenkt dat twaalf jaar geleden de transfer van Dusan Tadic naar Southampton voor veertien miljoen euro hun recordtransfer was...", vervolgt de journalist. "En nu twaalf jaar later hebben ze de lat hoger gelegd."
Jansen is onder de indruk van de ontwikkeling van Rots en de transfersom die daarbij hoort. "Het is een jongen uit de eigen jeugd, en dan voor zestien miljoen euro. En ook nog een linksback", aldus Jansen, die weet dat er meer belangstelling was voor de vleugelverdediger.
"PSV had nog wel geïnformeerd naar Rots. Maar ze hebben geen officieel bod gedaan deze zomer. Vorige zomer was Ajax nog wel heel even in de markt, maar die wilden qua bieding niet hoger gaan dan vijf miljoen euro. En nu een jaar later gaat hij voor zestien miljoen euro", besluit Jansen.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Driessen ziet niks in eventueel Oranje-plan: "Wordt kwetsbaar"
Freek Jansen: "Ajax wilde niet hoger gaan dan vijf miljoen euro"
PSV slaat slag en haalt 16-jarig Ajax-talent transfervrij binnen
Jurriën Timber reageert op mislopen WK: "Het breekt mijn hart"
'Regeer ziet eigen transferwaarde afgelopen seizoen iets dalen'
Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"
'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'
'Spaanse club gaat zich bij Ajax melden voor toptarget Rosa'
Ajax begint het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd
Ajax vertrekt in de voorbereiding op het seizoen naar Garderen
Huntelaar kritisch op speler Nederlands elftal: "Hij is bang"
Wesley Sneijder waarschuwt Koeman: "Zo gaat het niet werken"
Kenneth Perez verwacht wijziging bij Oranje: "Echt irritant"
Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"
Ajax krijgt financiële domper en moet ruim twee miljoen betalen
'Ajax heeft Zwitserse WK-ganger van vier miljoen in het vizier'
'Ajax en PSV grijpen mis: Mats Rots vertrekt naar Bundesliga'
Oud-Ajacied hekelt handelswijze van Feyenoord: "Dat kán niet"
Hans Kraay tipt oud-Ajacied bij Oranje: "Zou met hem gaan spelen"
Theo Janssen verbaasd over onthulling Oranje-assistent: "Kan niet"
Frenkie de Jong niet tevreden: "Dan is het gevoel heel anders"
Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"
Reserves Oranje met Weghorst pijnlijk onderuit tegen Oezbekistan
Nederland wint na bizar slot van Oezbekistan; Weghorst bankzitter
Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"
Vaessen: "Klaassen gaf knietjes in m'n ballen, Brobbey pakte me vast"
Jurriën Timber mist het WK met Oranje, Koeman roept vervanger op
Opstelling Oranje bekend: geen Wout Weghorst in de basisopstelling
'Feyenoord wil zich versterken met oud-keeperstrainer van Ajax'
Uitsupporters krijgen uitstel: korting blijft voorlopig bestaan