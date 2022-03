Geschreven door Idse Geurts 25 mrt 2022 om 10:03

Ondanks alle geruchten is het zeker nog niet duidelijk of Erik ten Hag na dit seizoen Ajax verlaat. Dit meldt Ajax-watcher Freek Jansen in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International. Ten Hag weegt al zijn opties zorgvuldig af en zal Ajax zeker niet snel verlaten.

“Er is best wel een grote kans dat Ten Hag gewoon bij Ajax blijft. Ten Hag gaat alleen naar een club waar het allemaal klopt”, stelt Jansen. De verslaggever bevestigt overigens wel dat de coach heeft gesproken met Manchester United, maar dat Ten Hag daar zelf niet echt mee bezig is. Vooral het management van Ten Hag is aan het praten met geïnteresseerde partijen.

Ten Hag focust zich ondertussen volledig op zijn eigen taken bij Ajax. “Hij is bezig met hoe ze de boel kunnen draaien dat ze toch weer overtuigender overwinningen gaan boeken. Ten Hag eist van zijn spelers dat ze niet met transfers bezig zijn en als hij dat doet, doet hij dat ook voor zichzelf”, verkondigt Jansen.

Tot slot ziet Jansen ook nog een uitdaging voor Ten Hag in Amsterdam. “Wat voor hem een grote uitdaging gaat zijn, is voor de derde keer een kampioensteam smeden. Dat zou een waanzinnige prestatie zijn”, doelt Jansen op de aankomende exodus van meerdere Ajax-spelers uit Amsterdam. Hierdoor is het volgens de verslaggever ‘absoluut geen uitgemaakte zaak’ dat Ten Hag deze zomer ook vertrekt bij Ajax.