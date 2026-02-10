Freek Jansen onder de indruk: "Mag Ajax niet eens van dromen"

Wat het kampioenschap betreft lijkt de Eredivisie al enige tijd in een plooi te liggen. PSV staat mijlenver voor op clubs als Ajax, Feyenoord en NEC en wisten zondagmiddag ook weer te winnen in en tegen Groningen.

"Ik had ook eigenlijk niet het idee dat PSV punten zou gaan verspelen", zegt Timmer in Rondje Eredivisie van Voetbal International. "Op de een of andere manier heb je dat idee, je ziet het toch aankomen. Ondanks dat FC Groningen goed speelde, want ik vond ze écht goed spelen. Maar PSV heeft gewoon teveel kwaliteit."

"Het is gewoon zo'n groot verschil", gaat Freek Jansen verder. "Je hebt PSV, dan heb je echt héél, héél lang niets en dan pas komt de rest van de Eredivisie. Ook als ze een keer een mindere dag hebben, dan halen ze alsnog een ondergrens waar ze bij Feyenoord en Ajax nog niet eens van mogen dromen", aldus de hoofdredacteur.