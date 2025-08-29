Freek Jansen over transfers Ajax: "Ongeveer vijftien miljoen euro"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Freek Jansen verwacht dat de club uit Amsterdam door de verkoop van Brian Brobbey of Kenneth Taylor nog een 'klapper' gaat maken. Zo is Brobbey serieus in beeld bij Stade Rennes en Lille.

"De Franse clubs zijn nog altijd zeer geïnteresseerd en bereid om een transfersom van naar verluidt twintig miljoen euro neer te leggen", schrijft de verslaggever op de website van Voetbal International. "Een bedrag dat in de richting komt van de 25 miljoen euro die Ajax voor de spits in zijn hoofd heeft, en door middel van bonussen is de kans aannemelijk dat beide partijen elkaar kunnen vinden", voorspelt Jansen.

"De vraag is alleen of Brobbey zelf een nabije toekomst ziet zitten in Frankrijk, of in de komende dagen toch nog hoopt op een andere club, die vanuit zijn perspectief aantrekkelijker is, en daarnaast bereid om aan de transfersom van Ajax te voldoen", vervolgt hij. "De bal ligt bij Brobbey, maar dat de Amsterdammers een vertrek zien zitten, is duidelijk", aldus Jansen, die verwacht dat Brobbey nog wel gaat vertrekken in de komende zes dagen. "Met de verkoop van Brobbey, en daarmee een uitgaande transferklapper, kan Ajax terugkijken op een financieel voortvarende transferzomer", constateert hij.

"Met Jorrel Hato kenden de Amsterdammers voor 44 miljoen euro een lucratieve transfer, het hoge salaris van Jordan Henderson, die zijn vertrekwens al vroeg duidelijk had gemaakt, is weggestreept en daarnaast nam Ajax afscheid van veel Mislintat-aankopen, die vrijwel allemaal mislukt en overbodig waren, maar wel flink op de begroting drukten", legt hij uit. "Met het verdwijnen van die salariskosten bespaart Ajax ongeveer vijftien miljoen euro, een zeer gewenste ontwikkeling in het financiële beleid van de club. Daarbij calculeerde de clubleiding aan het begin van de transferperiode in dat er van drie van de vijf steunpilaren afscheid zou worden genomen. Behalve Hato en Henderson, behoren intern Josip Sutalo, Kenneth Taylor en Brian Brobbey tot die groep."