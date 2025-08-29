AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Freek Jansen over transfers Ajax: "Ongeveer vijftien miljoen euro"

Niek
Alex Kroes kijkt rond in de Arena
Alex Kroes kijkt rond in de Arena Foto: © Pro Shots

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Freek Jansen verwacht dat de club uit Amsterdam door de verkoop van Brian Brobbey of Kenneth Taylor nog een 'klapper' gaat maken. Zo is Brobbey serieus in beeld bij Stade Rennes en Lille. 

"De Franse clubs zijn nog altijd zeer geïnteresseerd en bereid om een transfersom van naar verluidt twintig miljoen euro neer te leggen", schrijft de verslaggever op de website van Voetbal International. "Een bedrag dat in de richting komt van de 25 miljoen euro die Ajax voor de spits in zijn hoofd heeft, en door middel van bonussen is de kans aannemelijk dat beide partijen elkaar kunnen vinden", voorspelt Jansen.

"De vraag is alleen of Brobbey zelf een nabije toekomst ziet zitten in Frankrijk, of in de komende dagen toch nog hoopt op een andere club, die vanuit zijn perspectief aantrekkelijker is, en daarnaast bereid om aan de transfersom van Ajax te voldoen", vervolgt hij. "De bal ligt bij Brobbey, maar dat de Amsterdammers een vertrek zien zitten, is duidelijk", aldus Jansen, die verwacht dat Brobbey nog wel gaat vertrekken in de komende zes dagen. "Met de verkoop van Brobbey, en daarmee een uitgaande transferklapper, kan Ajax terugkijken op een financieel voortvarende transferzomer", constateert hij. 

"Met Jorrel Hato kenden de Amsterdammers voor 44 miljoen euro een lucratieve transfer, het hoge salaris van Jordan Henderson, die zijn vertrekwens al vroeg duidelijk had gemaakt, is weggestreept en daarnaast nam Ajax afscheid van veel Mislintat-aankopen, die vrijwel allemaal mislukt en overbodig waren, maar wel flink op de begroting drukten", legt hij uit. "Met het verdwijnen van die salariskosten bespaart Ajax ongeveer vijftien miljoen euro, een zeer gewenste ontwikkeling in het financiële beleid van de club. Daarbij calculeerde de clubleiding aan het begin van de transferperiode in dat er van drie van de vijf steunpilaren afscheid zou worden genomen. Behalve Hato en Henderson, behoren intern Josip Sutalo, Kenneth Taylor en Brian Brobbey tot die groep." 

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Frank de Boer bij de Ajax Legends

Frank de Boer: "PSV heeft een zwaardere loting gehad dan Ajax"

0
Johan Cruijff ArenA

'Ajax troeft concurrentie af op financieel vlak': "Miljoenen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd