Freek Jansen stellig na deceptie: "Hij is niet van Ajax-niveau"

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen AZ neemt de kritiek op het bestuur en de technische staf van Ajax opnieuw toe. Analist Freek Jansen uit in het programma Rondje Eredivisie van Voetbal International zijn zorgen over de koers van de club.

"Je hebt ook echt het gevoel: waar zit ik naar te kijken?", vraagt Jansen zich hardop af. Vooral de kwaliteit van de defensie is volgens hem ondermaats. "Je hebt backs die gewoon echt heel erg zwak zijn. Dat je voor de 28ste keer met Wijndal probeert te spelen is al een inschattingsfout. Rosa doet zijn best, maar hij heeft niet het niveau dat je wilt zien of moet nastreven. Gaaei doet ook zijn best, maar is ook niet Ajax-niveau. Go Ahead Eagles zou niet eens blij zijn met zulke spelers."

Volgens Jansen blijft Ajax hangen in kortetermijnoplossingen, zonder echt structurele keuzes te maken. "Het is van de regen in de drup. Iedere keer weer pleisters plakken, terwijl andere wonden open schieten. Farioli zorgde voor een duidelijke structuur en kon goed inschatten wat er met deze selectie wel of juist niet mogelijk was", aldus Jansen, die de situatie vergelijkt met vorig seizoen.

Ook technisch directeur Alex Kroes moet het ontgelden. Jansen stelt dat Kroes zijn rol flink heeft onderschat. "Hij heeft zichzelf overschat en het werk als technisch directeur onderschat." Analist Goodijk sluit zich daarbij aan: "Hij heeft geen ervaring in deze specifieke rol. Ik kan wel begrijpen dat er meer op hem afkomt dan hij van tevoren had gedacht."