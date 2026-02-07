Freek Jansen tipt Ajax: "Ik zou hem een geweldige optie vinden"

Freek Jansen denkt dat Ajax er goed aan zou doen om hoofdtrainer Dick Schreuder naar Amsterdam te halen. Momenteel staat Schreuder onder contract bij NEC en met die club presteert hij uitstekend.

"De topprioriteit is nu de trainer", vertelt Jansen in de Pak Schaal Podcast. "Hij krijgt de volledige leiding, dus hij moet het gaan inrichten en naar zich toe gaan trekken. Hij is ervoor verantwoordelijk om nu eens een keer goed technisch beleid neer te zetten. Het is allemaal complex en een zware job, maar er wordt niet gevraagd om een nieuw medicijn uit te vinden. Dit moet te doen zijn."

Ajax heeft immers wat uit te geven, aangezien de Amsterdammers vrij ver wilden gaan voor Kodai Sano. "Het is niet zo dat Ajax nu financieel op zijn gat ligt. De middelen zijn er, dus het is een kwestie van gas gaan geven. Het zijn altijd golfbewegingen en die golfbeweging van PSV loopt nu al wel heel lang."

Jansen heeft ook wel duidelijk voor ogen welke hoofdtrainer hij zou kiezen. "Ik zou Dick Schreuder een geweldige optie vinden. Hij is een bijzondere trainer. Ik vind zijn voetbalvisie heel erg naar die van Co Adriaanse neigen. Het gaat ongelooflijk veel kijkplezier opleveren. Het is eigenlijk een beetje zoals Peter Bosz was toen Ajax hem haalde", aldus Jansen.