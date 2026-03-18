Freek Jansen wijst naar Fred Grim: "Dat weten ze blijkbaar niet"

Freek Jansen
Ajax won zaterdagavond in eigen huis met 4-0 van Sparta Rotterdam en Freek Jansen roemt de inbreng van interim-trainer Oscar Garcia. De verslaggever van Voetbal International denkt dat de Spaanse oefenmeester goed past bij de huidige spelersgroep. 

"De selectie van Ajax zit al een paar jaar dusdanig in elkaar, met gebrek aan balans en persoonlijkheden, dat ze echt zo'n staf nodig hebben", sprak hij bij het programma VoetbalPraat op ESPN. "Ja, zo'n schoolmeester die alles voorkauwt. Volledige duidelijkheid. Sommige trainers, misschien Grim ook wel, denken: dit is een ABC'tje, dat weten de spelers toch wel? Nee, dat weten ze blijkbaar niet", aldus Jansen.

"Hoe vaak we ook niet hoorden dat de training onder Farioli perfect was voorbereid. Er was geen moment rust, je moest gelijk door naar de volgende oefening", blikt hij terug. "Dan dacht ik: als speler ben je daar toch ook zelf bij? Maar dat heb je blijkbaar nodig", besluit Jansen. 

