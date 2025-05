Freek Jansen wijst naar PSV: "Dat heb je bij Ajax nog niet gezien"

PSV pakte vorige week drie belangrijke punten in de uitwedstrijd bij FC Twente. Daarnaast was het spel van de ploeg uit Eindhoven ook weer een stuk beter dan de afgelopen weken, zo zien ook de tafelgasten bij Rondje Eredivisie van Voetbal International .

"PSV speelde weer als voor de winterstop", begint Marco Timmer. "Als Nederlander hoor je dan te zeggen dat Twente in een mindere fase zit, maar ze hadden echt niks te vertellen." Dat zag ook Freek Jansen. "Je hoorde ook vanuit Twente dingen als 'hier was geen beginnen aan'. Dat heb je het hele seizoen nog niet bij Ajax gezien, dus ze hebben zich bij PSV zo erg in de voet geschoten dit seizoen."

"Het is dan ook wel belangrijk om te analyseren waar dat dan aan ligt", gaat Timmer verder. "Het zijn dezelfde spelers als voor de winterstop, die het nu kennelijk wel weer kunnen opbrengen. Wat ik nu heb gezien heb ik lang niet gezien, en dat is die paar procent in de speelstijl van Bosz. Ze gaan ook zeker na dit seizoen goed evalueren en inzetten op versterking van de staf in de zin van groepsdynamiek, mentale coaching, groepvorming, zodat ze niet nog zo'n verval doormaken."

"Maar zal er niet worden doorgeselecteerd in de selectie?", vraagt Jansen zich af. "Ja tuurlijk, er zijn ook aflopende contracten", reageert Timmer. "Eigenlijk kan je stellen dat PSV drie maanden winterslaap heeft gehad", stelt Jansen vervolgens. "Vanaf begin april zijn ze weer wakker. Maar dat ze deze wonnen is ook heel belangrijk geweest voor Bosz, anders was het weer dagen gegaan over het te laat komen van Tillman."