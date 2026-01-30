Freek Jansen wijst twee zwakste Ajax-schakels aan: "Een blinde"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 1-2 van Olympiakos, maar Freek Jansen beseft dat het duel ook heel anders had kunnen aflopen. Anton Gaaei hielp in de eerste helft echter een enorme kans om zeep in de Johan Cruijff Arena.

"Hij heeft iets, maar wel voor Heerenveen", vertelt hij in de Pak Schaal Podcast op de website van VI. "Hij werd gisteren fantastisch weggestoken door Dolberg en had twee opties. Hij kon de bal opzij leggen en dan stond Davy Klaassen alleen voor de keeper. Dat kreeg hij niet voor elkaar", aldus Jansen.

"Toen kreeg hij een seconde later de optie om de bal voor te geven, waarna Mika Godts hem kon binnenlopen. Dat kreeg hij ook niet voor elkaar", vervolgt de verslaggever kritisch. "Wat was het resultaat? Hij loopt de bal als een blinde over de achterlijn", baalt Jansen, die sowieso kritisch is over beide backs.

"Als je het hebt over Champions League-niveau, dan kan dit niet", beseft hij. "In de eerste helft heb je het penaltymoment, Gloukh met een wereldkans, een afgekeurd doelpunt van Dolberg en ik vond dit ook een kans, want als Gaaei hem goed meegeeft, heb je een Ajacied alleen voor de keeper. Als die momenten niet vallen, dan wordt het al snel net niet", aldus Jansen, die dus ook van mening is dat de ploeg van trainer Fred Grim een penalty had moeten krijgen.

"Ik vond het echt een honderd procent strafschop", erkent. "Het was niet zo’n bal die per ongeluk tegen je arm aan komt, maar hij neemt hem echt mee met zijn arm", constateert Jansen, die ziet dat Ajax nog wel erg afhankelijk is van één á twee spelers. "Het aanvalsspel is vaak de bal bij Godts terecht laten komen en dan moet hij het maar doen. Als hij het niet doet, houdt het snel op. Met Gaaei en Wijndal als backs moet je ook niet de illusie hebben dat je in de Champions League een rol van betekenis speelt. Dan weten zij zelf ook en dat is de realiteit waar we naar zitten te kijken", besluit Jansen over de Amsterdammers.