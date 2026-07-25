Frenkie de Jong bijt stellig van zich af: "Valse berichtgeving"
Frenkie de Jong heeft via Instagram van zich afgebeten. De 29-jarige middenvelder reageert op de volgens hem 'onjuiste berichtgeving' over zijn knieblessure. De Oranje-international legt uit hoe het zit.
"Normaal gesproken besteed ik niet veel aandacht aan wat er over mij, het team of de club wordt geschreven", begint De Jong via een verklaring op zijn Instagram-pagina. "Maar de laatste tijd is er veel gespeculeerd over mijn blessure en mijn situatie bij Barça. Ik vind het moeilijk om te zien dat mensen mijn band met en mijn toewijding aan de club in twijfel trekken door onjuiste berichtgeving. Voetbal betekent alles voor mij en ik heb altijd alles gegeven voor FC Barcelona en mijn land. Daarom wil ik graag delen wat er is gebeurd."
De middenvelder van FC Barcelona legt de situatie uit. "Tijdens het WK heb ik een knieblessure opgelopen. Na de eerste onderzoeken vertelden de artsen mij dat het om een kleine blessure ging en dat die niet erger zou worden als ik zou blijven spelen. De enige uitdaging was spelen met pijn, maar dat heb ik gedurende mijn carrière altijd gedaan wanneer ik zo een bijdrage kon leveren aan het team, zowel voor mijn club als voor mijn land. Tijdens mijn vakantie ben ik teruggekeerd naar Barcelona voor aanvullende onderzoeken. Daaruit bleek dat de blessure ernstiger was dan aanvankelijk werd gedacht. Gelukkig is een operatie op dit moment niet nodig en richt ik mij nu volledig op mijn herstel, zodat ik zo snel mogelijk weer op het veld kan staan."
De oud-Ajacied wil duidelijk maken dat hij zo snel mogelijk terug wil keren. "Elke dag werk ik eraan om in de best mogelijke conditie te zijn. Ik neem mijn vak, mijn lichaam en mijn verantwoordelijkheid tegenover het team uiterst serieus. Maar soms zijn er dingen waar je geen controle over hebt, en deze blessure is daar een voorbeeld van. Spelen voor Barça en Oranje is iets waar ik ontzettend trots op ben en mijn toewijding aan beide zal nooit veranderen."
"Ik zal alles blijven geven voor dit shirt, voor mijn teamgenoten en voor onze fans. Er liggen nog veel mooie momenten en doelen voor ons. Bedankt voor alle steun. Ik kan niet wachten om terug te zijn", besluit hij.
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Frenkie de Jong bijt stellig van zich af: "Valse berichtgeving"
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