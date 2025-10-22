Frenkie de Jong eerlijk over revalidatie: "Niet zoals Van Basten"

De Jong raakte in april vorig jaar zwaar geblesseerd aan zijn enkel en miste vervolgens onder andere het EK. "Niemand kon me vertellen hoe lang ik eruit zou liggen", blikt hij terug in gesprek met El País. "Ik wist niet of dat een jaar zou duren of, nog erger nog, dat ik een operatie zou moeten ondergaan. Het was mentaal moeilijk om te managen. De onzekerheid was echt het moeilijkste." Uiteindelijk kwam de middenvelder in november weer in actie.

De Oranje-international maakte zich geen zorgen over een zelfde scenario als Marco van Basten, die na hardnekkige enkelklachten al vroeg moest stoppen met voetbal. "Veel mensen zeiden tegen me dat ze hoopten dat het mij niet zoals Van Basten zou vergaan. Maar ik wist dat dat niet zou gebeuren", geeft hij aan. "Ik had veel goeie dokters en fysiotherapeuten die ik vertrouwde, die zeiden: 'Het gaat tijd kosten, maar het komt goed'. Misschien ben ik alleen de eerste twee weken bang geweest voor mijn carrière, maar daarna niet meer."