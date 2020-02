Geschreven door Luuk Janssen 20 feb 2020 om 14:02

© Proshots

Frenkie de Jong heeft zich in gesprek met het Algemeen Dagblad uitgelaten over de loting van Ajax in de Europa League. Vanavond is de eerste ontmoeting tussen Ajax en Getafe. Het zal een zware kluif worden aldus de Jong. Afgelopen zaterdag kwam hij met zijn club FC Barcelona in actie tegen Getafe. De Catalanen wonnen nipt met 2-1 en hadden het zichtbaar lastig.

Onderschatting

“Getafe is echt een goede ploeg” trapt de Jong af. “Ik denk dan ook dat het de zwaarst mogelijke loting is die Ajax kon treffen. Je onderschat Getafe snel omdat het geen gevestigde naam is zoals Barcelona, Real Madrid of Atlético Madrid. Maar het is dan ook weer geen Sevilla of Valencia, daarnaast hebben ze ook geen sterren. Maar Getafe staat niet voor niets derde in Spanje.” Dat Getafe hoog druk zet en erg agressief speelt is alom bekend, ook is de ploeg van Bordalás erg goed georganiseerd. “Ze zijn fysiek sterk, conditioneel sterk, ze gaan maar door.” Ajax is een ploeg die profiteert van snelheid in zijn spel. Iets waar Getafe wel een goed medicijn voor heeft: “Het is niet zo dat ze je hard schoppen, maar als je onder hun druk uitkomt en ze dan net voorbij bent tikken ze je aan. Dat zijn van die overtredingen waar je net geen geel voor krijgt maar het haalt wel de snelheid uit je aanval.

Dubbel gevoel

Dat Ajax al zo vroeg uit werd geschakeld in de Champions League is dubbel voor de Jong. “Ik zei aanvankelijk tegen de jongens hier, bij Barca: Ajax komt weer in de halve finale van de Champions League. Ik had Ajax het liefst zo laat mogelijk getroffen, want we zouden het écht moeilijk hebben gekregen tegen ze.”