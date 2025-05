"Frenkie de Jong heeft net zo veel indruk gemaakt als Yamal"

Frenkie de Jong is met FC Barcelona tegen een pijnlijke uitschakeling gelopen in de Champions League. over twee duels werd het na verlenging 7-6 voor Internazionale.

Internazionale-trainer Simone Inzaghi was na afloop van het spektakelstuk in San Siro echter wel bijzonder lovend over De Jong. "Er is veel over Lamine Yamal gesproken, maar ik heb nog een buitengewone speler in actie gezien", zei Inzaghi tegen Sky Sport.

De coach deed er zelfs nog een schepje bovenop. "Frenkie de Jong heeft net zo veel indruk op mij gemaakt als Yamal. Ik zou geen enkele van mijn spelers willen inruilen, maar De Jong was in de twee duels echt sensationeel."