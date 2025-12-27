AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Ajax historie & oud-spelers

Frenkie de Jong imponeerde: "Schopte hem of trok hem onderuit"

Amber
bron: Voetbal International
Frenkie de Jong bij FC Barcelona
Frenkie de Jong bij FC Barcelona Foto: © Pro Shots

Terell Ondaan, voormalig speler van onder meer Willem II, was tijdens zijn periode in Tilburg diep onder de indruk van Frenkie de Jong. De inmiddels gestopte aanvaller voorspelde al vroeg een grote toekomst voor de huidige middenvelder van Oranje.

Toen Ondaan zelf bij Willem II speelde, stroomde De Jong vanuit de jeugd door naar het eerste elftal. Het talent viel direct op. "Ik heb altijd tegen mijn vrienden gezegd: Frenkie is wat anders. Ik zag al snel dat Frenkie geen normale Nederlander was, geen mens, het was een heel ander wezen", vertelt Ondaan in Voetbal International.

Volgens Ondaan onderscheidde De Jong zich vooral door zijn rust en snelheid van denken. "Ik was zelf ook nog jong en leidde op bepaalde momenten nog weleens balverlies. Hij had dat gewoon bijna niet en dacht zo ongelooflijk snel", vervolgt hij. "Als hij wel een keer een foutje maakte, ging hij niet rouwen en wilde hij de bal juist zo snel mogelijk terug hebben."

Ook binnen de selectie van Willem II zorgde De Jong voor verbazing. "Frenkie was echt buitenaards. We konden hem gewoon niet pakken. Ik schopte hem dan gewoon of trok hem onderuit, want ik raakte geïrriteerd dat niemand hem kon stoppen", lacht Ondaan. "Kon hij wel waarderen, hoor."

Ajax historie & oud-spelers Frenkie de Jong
