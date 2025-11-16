Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Frenkie de Jong kan oud-Ajacied verwelkomen bij FC Barcelona'

Rik Engelbertink
bron: Transfer News Live
Frenkie de Jong bij FC Barcelona
Frenkie de Jong bij FC Barcelona Foto: © Pro Shots

FC Barcelona wil Ryan Gravenberch overnemen van Liverpool. De basisspeler van Arne Slot en oud-Ajacied lijkt echter een te hoog prijskaartje te hebben.

Volgens het medium ‘Transfer News Live' heeft FC Barcelona een bod van 44 miljoen pond, bijna 50 miljoen euro, in gedachten. Dat is een opvallend laag bedrag, gezien de speler een waarde heeft van 80 miljoen euro op transfermarkt.

Ook heeft Gravenberch nog een langlopend contract. Wat de Spanjaarden denken te gaan bereiken met het bod is nog onduidelijk. Wel krijgt Ajax een flinke smak geld bij een transfer. Ajax krijgt een solidariteitsbijdrage van 3,25 procent, wat neer zou komen op 1,6 miljoen euro. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Brian Brobbey scoort tegen Arsenal

'Ajax loopt miljoenen mis; Sunderland op zoek naar nieuwe spits'

0
Mika Godts tegen FC Utrecht

Enig begrip voor Godts in België: "Hij heeft een historie met..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Frenkie de Jong
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd