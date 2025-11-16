'Frenkie de Jong kan oud-Ajacied verwelkomen bij FC Barcelona'

FC Barcelona wil Ryan Gravenberch overnemen van Liverpool. De basisspeler van Arne Slot en oud-Ajacied lijkt echter een te hoog prijskaartje te hebben.

Volgens het medium ‘Transfer News Live' heeft FC Barcelona een bod van 44 miljoen pond, bijna 50 miljoen euro, in gedachten. Dat is een opvallend laag bedrag, gezien de speler een waarde heeft van 80 miljoen euro op transfermarkt.

Ook heeft Gravenberch nog een langlopend contract. Wat de Spanjaarden denken te gaan bereiken met het bod is nog onduidelijk. Wel krijgt Ajax een flinke smak geld bij een transfer. Ajax krijgt een solidariteitsbijdrage van 3,25 procent, wat neer zou komen op 1,6 miljoen euro.